Умер лауреат Нобелевской премии по физике Андерсон

Источник материала: ОНТ

В США умер Филип Уоррен Андерсон – американский лауреат Нобелевской премии по физике. Ученому было 96 лет, сообщает Science.

В 1977 году Андерсон был награжден Нобелевской премией за исследование электронной структуры неупорядоченных и магнитных структур. Журнал Science оценивает вклад Андерсона в физику на одном уровне с другим выдающимся американским ученым – Ричардом Фейнманом.

Разработки Филипа Уоррена Андерсона позволили усовершенствовать устройства памяти в компьютерах и электронные переключатели.

Фото: Emilio Segre Visual Archives/American Institute of Physics

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