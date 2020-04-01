|
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Андерсон
Источник материала: ОНТ
В США умер Филип Уоррен Андерсон – американский лауреат Нобелевской премии по физике. Ученому было 96 лет,
В 1977 году Андерсон был награжден Нобелевской премией за исследование электронной структуры неупорядоченных и магнитных структур. Журнал Science оценивает вклад Андерсона в физику на одном уровне с другим выдающимся американским ученым – Ричардом Фейнманом.
Разработки Филипа Уоррена Андерсона позволили усовершенствовать устройства памяти в компьютерах и электронные переключатели.
Фото: Emilio Segre Visual Archives/American Institute of Physics
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США умер Филип Уоррен Андерсон – американский лауреат Нобелевской премии по физике. Ученому было 96 лет, сообщает Science. В 1977 году Андерсон был награжден...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)