В Бресте 2 апреля откроют жёсткий дискаунтер «Грошык». Будет очень дёшево

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый в Бресте жёсткий дискаунтер «Грошык» заработает 2 апреля в 16 часов на улице Янки Купалы, 111Е. Все товары в нём будут по крайне низким ценам. В отличие от конкурентов, новый ретейлер предложит много белорусских продуктов высокого качества.





«Грошык» развивает в Беларуси популярный формат жёстких дискаунтеров. Резко снизить цены на товары удаётся за счёт минимизации расходов на логистику и персонал. Почти всё пространство в магазине занимает торговый зал, а товары поставляют кратно местам для палет. При этом место на полке выделяют только под популярные продукты. Цены на них – одни из самых низких в стране.

Новый дискаунтер в Бресте занял здание бывшего «Евроопта» рядом с пожарным депо и парком Мира. Внутри всё обустроили в духе минимализма, выкладка сделана предельно простой и понятной, чтобы легко разобрались и дети, и пенсионеры. Проходы оставили широкими, чтобы было удобно и свободно. Рядом с магазином есть парковка на 25 автомобилей.

Магазин площадью около 1400 «квадратов» предложит свыше 1400 наименований товаров. Большим будет выбор бакалеи: круп, консервов, муки, макарон, чая и кофе. Также представят много фруктов и овощей, а рядом будет доступна рыба, морепродукты и замороженная продукция. А вот что будет нетипичным для жёстких дискаунтеров, так это молочная и мясная витрины. Также можно будет приобрести хлеб и полуфабрикаты.

«Приход в Брест новой сети позволит местным жителям больше экономить на покупке продуктов. По ценам это будет классический жёсткий дискаунтер с неизменно низкими ценами. Но по отношению к покупателям мы куда внимательнее и мягче: предлагаем широкий выбор – не только бакалеи, но и мяса, молочных продуктов, полуфабрикатов, фруктов и овощей. Ещё одно отличие – разнообразие качественных товаров белорусского производства, которым доверяют», – поясняют в сети «Грошык».

Ретейлер озвучил некоторые цены, которые будут на открытии. Так, мандарины предложат по 2,29 рубля за кило, апельсины – по 2,59, бананы – по 2,39, а огурцы – по 2,79. Минтай обойдется в 4,99 за килограмм, а полукопчёная колбаса – в 8,39. Десяток яиц будет стоить 1,69, большая плитка горького шоколада – 1,09. Растворимый кофе Nescafe Gold оценили в 7,99 за 190 грамм. Из бытовой химии будет, например, гель для стирки по 6,39 за 4 литра.

«Грошык» – молодой белорусский ретейлер в формат жёстких дискаунтеров. Среди его конкурентов – российские сети «Светофор» и «Доброцен». Новая сеть охватит все регионы, а первые магазины открыты в Слониме, Солигорске и Гомеле. Впоследствии «Грошык» может прийти и в Минск

Брестский «Грошык» откроют 2 апреля в 16 часов на улице Янки Купалы, 111Е. На открытии обещают свежие поставки товаров по низким ценам.