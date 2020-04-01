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А он меня по плечу хлопает и говорит: «Приветствую русскую девушку, которая хочет работать на армию фюрера»

01.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

А он меня по плечу хлопает и говорит: «Приветствую русскую девушку, которая хочет работать на армию фюрера»

На оккупированной территории немецко-фашистские захватчики создали множество воинских и полицейских гарнизонов. Они были фактически во всех крупных населенных пунктах. Участникам советских спецгрупп удавалось выуживать сведения прямо из-под носа немцев. Правда, здесь агент зачастую полагался только на собственную изобретательность.

А он меня по плечу хлопает и говорит: «Приветствую русскую девушку, которая хочет работать на армию фюрера»

Зинаида Шабан, чтобы узнать о планах частей вермахта, без документов и официального прикрытия пошла прямиком в немецкую комендатуру.

А он меня по плечу хлопает и говорит: «Приветствую русскую девушку, которая хочет работать на армию фюрера»

Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
«Что ты пришла?» «На работу наниматься», – переводят начальнику. А тот выскочил из-за стола! Я думала, он меня бить, а он меня по плечу хлопает и говорит: «Приветствую русскую девушку, которая хочет работать на армию фюрера».  

Люди в материале: Зинаида Шабан

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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