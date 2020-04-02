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Новак Джокович сыграл сковородкой в теннис
Источник материала: ОНТ
Сербский теннисист Новак Джокович вместо ракетки использовал сковородку и устроил необычный матч в домашних условиях. Видеозапись игры появилась в Instagram спортсмена.
Теннисист организовал игру сковородками в своем доме, заменив мебелью теннисную сетку. «Соревнование никогда не останавливается», – так Джокович прокомментировал свой пост.
Новак Джокович – победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде и обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Сербский теннисист становился победителем престижных турниров Ассоциация теннисистов-профессионалов 80 раз (79 из них в одиночном разряде). Джокович является первой ракеткой мира.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сербский теннисист Новак Джокович вместо ракетки использовал сковородку и устроил необычный матч в домашних условиях. Видеозапись игры появилась в Instagram...
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