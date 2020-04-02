Якубович вспомнил о желании уйти с «Поля чудес»

Источник материала: ОНТ

Ведущий популярного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович вспомнил, как хотел сменить место работы уже после первых выпусков передачи. Телеведущего цитирует «Собеседник».

Леонид Аркадьевич рассказал, что на первых двух съемках чувствовал себя неуютно и «от зажима кричал в микрофон». Якубович хотел покинуть капитал-шоу.

Но артист изменил решение, когда перед съемками очередного эфира его представили «новой звездой» телевидения. Якубович вспоминает, что у него от этого «ноги отнялись», а когда зал встал и ведущего встретили аплодисментами, он понял, что остается. «Я уже не мог подвести», – резюмировал Леонид Аркадьевич.

Фото: РИА Новости / Сергей Кузнецов

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram