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Якубович вспомнил о желании уйти с «Поля чудес»
Источник материала: ОНТ
Ведущий популярного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович вспомнил, как хотел сменить место работы уже после первых выпусков передачи. Телеведущего
Леонид Аркадьевич рассказал, что на первых двух съемках чувствовал себя неуютно и «от зажима кричал в микрофон». Якубович хотел покинуть капитал-шоу.
Но артист изменил решение, когда перед съемками очередного эфира его представили «новой звездой» телевидения. Якубович вспоминает, что у него от этого «ноги отнялись», а когда зал встал и ведущего встретили аплодисментами, он понял, что остается. «Я уже не мог подвести», – резюмировал Леонид Аркадьевич.
Фото: РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Ведущий популярного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович вспомнил, как хотел сменить место работы уже после первых выпусков передачи. Телеведущего цитирует...
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