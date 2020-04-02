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Россиянка продает усы кота за крупную сумму

02.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянка продает усы кота за крупную сумму

В Новосибирске (Россия) женщина опубликовала объявление о продаже усов кота. Хозяйка хочет получить крупную сумму – 1,9 миллиона рос. рублей. Об этом пишет Om1.

Хозяйка животного подчеркнула, что ее предложение выгоднее, чем аналогичное от другой женщины из Новосибирска.

Усы кота называют полезными в хозяйстве и описывают как «длинные» и «наощупь как проволока».

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В Новосибирске (Россия) женщина опубликовала объявление о продаже усов кота. Хозяйка хочет получить крупную сумму – 1,9 миллиона рос. рублей. Об этом пишет Om1....
 
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