Россиянка продает усы кота за крупную сумму

Источник материала: ОНТ

В Новосибирске (Россия) женщина опубликовала объявление о продаже усов кота. Хозяйка хочет получить крупную сумму – 1,9 миллиона рос. рублей. Об этом пишет Om1.

Хозяйка животного подчеркнула, что ее предложение выгоднее, чем аналогичное от другой женщины из Новосибирска.

Усы кота называют полезными в хозяйстве и описывают как «длинные» и «наощупь как проволока».

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