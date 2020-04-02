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Россиянка продает усы кота за крупную сумму
Источник материала: ОНТ
В Новосибирске (Россия) женщина опубликовала объявление о продаже усов кота. Хозяйка хочет получить крупную сумму – 1,9 миллиона рос. рублей. Об этом
Хозяйка животного подчеркнула, что ее предложение выгоднее, чем аналогичное от другой женщины из Новосибирска.
Усы кота называют полезными в хозяйстве и описывают как «длинные» и «наощупь как проволока».
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В Новосибирске (Россия) женщина опубликовала объявление о продаже усов кота. Хозяйка хочет получить крупную сумму – 1,9 миллиона рос. рублей. Об этом пишет Om1....
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