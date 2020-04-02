Беларусь намерена нарастить поставки продовольствия за рубеж более чем на 4%

Источник материала: ОНТ

Доставка товаров и грузоперевозки в мире не прекращены. Поэтому нынешняя ситуация не должна повлиять и на экспорт продовольствия. Беларусь намерена по итогам года нарастить поставки за рубеж более чем на 4%.

Об этом в программе «ОбъективНо» заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов: «В этом году мы планируем выйти на 5,7 млрд долларов. В целом мы видим, что пока мы к этой цифре движемся. Уже есть даже статистика за два месяца текущего года. Мы увеличили объем экспорта на 9,7%, выручив 919 млн долларов».

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