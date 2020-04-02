УЕФА перенес все матчи национальных сборных, назначенные на июнь

Источник материала: ОНТ

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе всех матчей национальных сборных, которые были назначены на июнь.

Таким образом, команды Беларуси и Грузии вновь не сыграют между собой в полуфинале Лиги наций. Напомним, соперники продолжают вести борьбу за путевку на чемпионат Европы, который был перенесен на 2021 год. Новая дата матча Грузия – Беларусь будет определена позже. Также УЕФА планирует завершить все прерванные европейские чемпионаты и еврокубковые соревнования до 3 августа. Это означает, что турниры должны возобновиться не позднее второй половины июня.

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