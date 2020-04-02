«Динамо-Минск» в августе примет участие в Кубке Латвийских железных дорог

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» в августе планирует принять участие в Кубке Латвийских железных дорог.

Турнир будет сыгран в Риге с 7 по 14 августа. Сроки проведения Кубка ЛЖД сдвинуты на более ранние даты из-за участия национальных команд в олимпийской квалификации. Кроме минского «Динамо» предварительно подтвердили участие в турнире рижское и московское «Динамо», «Спартак» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Расписание Кубка ЛЖД станет известно позже.

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