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«Динамо-Минск» в августе примет участие в Кубке Латвийских железных дорог
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» в августе планирует принять участие в Кубке Латвийских железных дорог.
Турнир будет сыгран в Риге с 7 по 14 августа. Сроки проведения Кубка ЛЖД сдвинуты на более ранние даты из-за участия национальных команд в олимпийской квалификации. Кроме минского «Динамо» предварительно подтвердили участие в турнире рижское и московское «Динамо», «Спартак» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Расписание Кубка ЛЖД станет известно позже.
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» в августе планирует принять участие в Кубке Латвийских железных дорог. Турнир будет сыгран в Риге с 7 по 14 августа. Сроки проведения...
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