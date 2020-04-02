Юношеская сборная Беларуси стала победителем Высшей хоккейной лиги

Источник материала: ОНТ

Юношеская сборная Беларуси (возраст игроков не старше 17 лет) стала победителем Высшей хоккейной лиги.

В решающем поединке команда главного тренера Дмитрия Шульги обыграла «Минских зубров» со счётом 3:1. При этом будущие чемпионы уверенно сыграли в решающем поединке, позволив забросить в свои ворота лишь незадолго до финальной сирены. Отметим очень напряженный характер решающей серии – уступив в трёх стартовых поединках, «Минские зубры» смогли сравнять счёт в противостоянии. Плей-офф в ВХЛ проводился впервые, и сразу дело дошло до седьмого матча.

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