|
Юношеская сборная Беларуси стала победителем Высшей хоккейной лиги
Источник материала: ОНТ
Юношеская сборная Беларуси (возраст игроков не старше 17 лет) стала победителем Высшей хоккейной лиги.
В решающем поединке команда главного тренера Дмитрия Шульги обыграла «Минских зубров» со счётом 3:1. При этом будущие чемпионы уверенно сыграли в решающем поединке, позволив забросить в свои ворота лишь незадолго до финальной сирены. Отметим очень напряженный характер решающей серии – уступив в трёх стартовых поединках, «Минские зубры» смогли сравнять счёт в противостоянии. Плей-офф в ВХЛ проводился впервые, и сразу дело дошло до седьмого матча.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юношеская сборная Беларуси (возраст игроков не старше 17 лет) стала победителем Высшей хоккейной лиги. В решающем поединке команда главного тренера Дмитрия Шульги...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)