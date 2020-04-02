Фотовыставка Инны Широкой «Отражения впечатлений» работает в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Фотовыставка Инны Широкой «Отражения впечатлений» работает в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина.





Интересная женщина, мама, педагог в школе. Инна уверена, что у нее, как и многих современниц, много зон ответственности.





Очень важно научиться отвлекаться, расслабляться, мечтать, отдыхать.





Таким хобби-отдыхом для Инны стала фотография. 10 лет при всяком удобном случае она берет в руки фотоаппарат.





И появляются фотопейзажи, фотокартины, фотопортреты.





Закатное солнце и белые барашки облаков, утонувшие в детски синем-синем море, подмигивающем «рыбьим глазом».





Соседские девчонки с букетом цветов на ступенях недостроенного дома.





Любопытный мальчишеский нос, прилипший к оконному стеклу.





Любопытные манекены в свадебных платьях. Музыка флейты. Отдых на траве, мечтая о небе.





Выставка – отдых . Кадры настроения.