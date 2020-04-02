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Фотовыставка Инны Широкой «Отражения впечатлений» работает в Бресте
02.04.2020 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фотовыставка Инны Широкой «Отражения впечатлений» работает в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина.
Интересная женщина, мама, педагог в школе. Инна уверена, что у нее, как и многих современниц, много зон ответственности.
Очень важно научиться отвлекаться, расслабляться, мечтать, отдыхать.
Таким хобби-отдыхом для Инны стала фотография. 10 лет при всяком удобном случае она берет в руки фотоаппарат.
И появляются фотопейзажи, фотокартины, фотопортреты.
Закатное солнце и белые барашки облаков, утонувшие в детски синем-синем море, подмигивающем «рыбьим глазом».
Соседские девчонки с букетом цветов на ступенях недостроенного дома.
Любопытный мальчишеский нос, прилипший к оконному стеклу.
Любопытные манекены в свадебных платьях. Музыка флейты. Отдых на траве, мечтая о небе.
Выставка –
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Фотовыставка Инны Широкой «Отражения впечатлений» работает в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина. Интересная женщина, мама, педагог в школе. Инна...
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