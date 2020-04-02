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«Гомельоблимущество» продало 3 объекта на первых торгах в 2020 году

02.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Комитет «Гомельоблимущество» продал 3 объекта на первых электронных торгах в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

«Гомельоблимущество» продало 3 объекта на первых торгах в 2020 году

На продажу было выставлено 11 лотов с разной начальной ценой: по оценочной стоимости, с понижением на 20, 50 и 80% и за базовую величину.

С начальной ценой продажи, пониженной на 80%, продан объект в Гомельском районе, недалеко от областного центра. Его покупатель в будущем планирует разместить здесь многофункциональный комплекс: офисные помещения, места для отдыха и развлечений.

Еще два объекта, расположенные в Жлобинском районе, будут реконструированы новыми собственниками под жилые дома. Начальная цена одного из них была понижена на 80%, а второй был продан с первых торгов (без понижения начальной цены).

Итоги торгов в комитете охарактеризовали как довольно результативный старт.

«Гомельоблимущество» продолжает организовывать и проводить аукционы по продаже госсобственности. С подробной информацией о предстоящих торгах и выставленных лотах можно ознакомиться на сайте комитета в разделе «Недвижимое имущество». Телефоны для справок в Гомеле: (0232) 50-69-49; (0232) 50-66-43.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Комитет "Гомельоблимущество" продал 3 объекта на первых электронных торгах в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по...
 
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