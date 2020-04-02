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Богданович о пандемии: «Ничто в мире, конечно, не вечно, но спорт будет жить всегда»
Источник материала: СТВ
Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
И будем надеяться, что не будет большого удара по каким-то экономическим показателям, и эта пандемия вскоре пройдёт. И соревнования возобновятся. Ничто в мире, конечно, не вечно, но спорт будет жить всегда.
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