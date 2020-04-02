В Бонне нашли бомбу времен Второй мировой

Источник материала: ОНТ

Опасная находка в Бонне. На территории университетской клиники обнаружили бомбу времён Второй мировой войны.

Её откопали во время строительства нового корпуса. Место оцепила полиция, оперативно прибыли сапёры. Экстренно пришлось эвакуировать не только пациентов и персонал, но и более тысячи жителей ближайших домов.

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