В Эквадоре исчез самый большой водопад

Источник материала: Газета Авангард

Легендарный 150-метровый водопад Сан-Рафаэль на реке Напо в Эквадоре исчез, сообщает CNN .





Полюбоваться выдающейся туристической достопримечательностью ежегодно приезжали десятки тысяч людей.

Эксперты из Министерства окружающей среды Эквадора связывают исчезновение водопада с образованием в русле реки карстовой воронки, из-за которой вода перестала доходить до прежнего места падения. Теперь же вода спадает в трех других местах чуть выше по течению, образуя три небольших водопада. Одни специалисты утверждают, что это вызвано естественными природными процессами. Другие же уверены, что причина — строительство гидроэлектростанции на реке. Для установления точной причины понадобятся дополнительные исследования.

В Министерстве туризма Эквадора заявляют, что реконструкция Сан-Рафаэля не планируется.