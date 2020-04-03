ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Эквадоре исчез самый большой водопад

03.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Легендарный 150-метровый водопад Сан-Рафаэль на реке Напо в Эквадоре исчез, сообщает CNN.

В Эквадоре исчез самый большой водопад
Фото CNN

Полюбоваться выдающейся туристической достопримечательностью ежегодно приезжали десятки тысяч людей.

Эксперты из Министерства окружающей среды Эквадора связывают исчезновение водопада с образованием в русле реки карстовой воронки, из-за которой вода перестала доходить до прежнего места падения. Теперь же вода спадает в трех других местах чуть выше по течению, образуя три небольших водопада. Одни специалисты утверждают, что это вызвано естественными природными процессами. Другие же уверены, что причина — строительство гидроэлектростанции на реке. Для установления точной причины понадобятся дополнительные исследования.

В Министерстве туризма Эквадора заявляют, что реконструкция Сан-Рафаэля не планируется.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный 150-метровый водопад Сан-Рафаэль на реке Напо в Эквадоре исчез, сообщает CNN. Полюбоваться выдающейся туристической...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономист рассказал, стоит ли сейчас брать кредит на жилье в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика