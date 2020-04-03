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Интернет-голосование пока не выявило явного лидера в праймериз оппозиции

03.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претенденты идут, как говорится ноздря в ноздрю.

В интернете продолжается голосование за представителя оппозиции, который станет единым кандидатом демократических сил на президентских выборах. 

Пока очевидного лидера нет. Некоторое время лидировала представитель БХД Ольга Ковалькова (в праймериз она участвует как независимы кандидат), сейчас -- лидер Движения "За свобод" Юрий Губаревич. Третье место -- у председателя ОГП Николая Козлова. Однако, в принципе, голоса делятся поровну между всеми тремя кандидтами. Явного лидера нет. 
 
 
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