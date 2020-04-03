Интернет-голосование пока не выявило явного лидера в праймериз оппозиции

В интернете продолжается голосование за представителя оппозиции, который станет единым кандидатом демократических сил на президентских выборах.





Пока очевидного лидера нет. Некоторое время лидировала представитель БХД Ольга Ковалькова (в праймериз она участвует как независимы кандидат), сейчас -- лидер Движения "За свобод" Юрий Губаревич. Третье место -- у председателя ОГП Николая Козлова. Однако, в принципе, голоса делятся поровну между всеми тремя кандидтами. Явного лидера нет.



