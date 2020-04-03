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Главным редактором газеты "Пінскі веснік" стала Анна КОЛОДИЧ

03.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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3 апреля 2020 г. на должность директора-редактора коммунального унитарного информационного предприятия «Редакция газеты «Пінскі веснік» назначена КОЛОДИЧ Анна Викторовна.

Анна Викторовна родилась в г. Барановичи в 1985 году. Образование высшее. В 2007 г. окончила учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» по специальности «белорусская филология» со специальностью «иностранный язык».

Занимаемая должность до назначения – первый секретарь Пинского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Замужем, воспитывает двух детей.

 
 
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3 апреля 2020 г. на должность директора-редактора коммунального унитарного информационного предприятия «Редакция газеты «Пінскі веснік» назначена КОЛОДИЧ Анна...
 
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