Источник материала: Пинский Вестник

3 апреля 2020 г. на должность директора-редактора коммунального унитарного информационного предприятия «Редакция газеты «Пінскі веснік» назначена КОЛОДИЧ Анна Викторовна.

Анна Викторовна родилась в г. Барановичи в 1985 году. Образование высшее. В 2007 г. окончила учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» по специальности «белорусская филология» со специальностью «иностранный язык».

Занимаемая должность до назначения – первый секретарь Пинского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Замужем, воспитывает двух детей.