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Главным редактором газеты "Пінскі веснік" стала Анна КОЛОДИЧ
03.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
3 апреля 2020 г. на должность директора-редактора коммунального унитарного информационного предприятия «Редакция газеты «Пінскі веснік» назначена КОЛОДИЧ Анна Викторовна.
Анна Викторовна родилась в г. Барановичи в 1985 году. Образование высшее. В 2007 г. окончила учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» по специальности «белорусская филология» со специальностью «иностранный язык».
Занимаемая должность до назначения – первый секретарь Пинского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Замужем, воспитывает двух детей.
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3 апреля 2020 г. на должность директора-редактора коммунального унитарного информационного предприятия «Редакция газеты «Пінскі веснік» назначена КОЛОДИЧ Анна...
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