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Андрей Король: «Я говорю о новой методологии образования, когда ученик рассматривается не чистым листом, а семенем неизвестного растения»
Источник материала: СТВ
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Андрей Король, ректор БГУ:
Но не секрет, что все дети разные. Не секрет, что у каждого из них есть свои культурно-исторические, я уже не говорю – психофизиологические особенности. Кто-то аудиал, кто-то визуал, кто-то кинестетик. В конце концов, когда на тебя направлена одинаковая правильная информация, то человек оказывается, студент, ученик закрытым. То есть он не может ставить цели, он не может быть наравне с учителем. Он не может выбрать, например, какой-то способ, метод познания того, о чем говорит учитель. То есть он работает на усвоение информации.
И вот этот вот подход приводит к тому, что с каждым часом «ранец», в который складируются знания, так называемые умения, навыки, становится всё более-более тяжелее. Любая система обучения в образовании они никоим образом не оторвана ни от психологии, ни от философии. Потому что я сейчас говорю о новой методологии образования, когда ученик рассматривается не чистым листом, а семенем неизвестного растения. И тогда уже не нужно заполнять это семя неизвестного растения мелким почерком, внешним каким-то контентом, а очень важно дать возможность ему произрасти. Книжки, более 150 миллионов научных работ за всю историю человечества, по данным Google Books, опубликовано. Это не отрицается. Но первый шаг, первая скрипка – за ребёнком.
Также в интервью Андрей Король рассказал:
– как и зачем выставляют оценки преподавателям
– какие специальности сейчас популярны
– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании
– можно ли ему написать в соцсетях
– как выглядит обед ректора и сколько стоит
Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Андрей Король: «Я говорю о новой методологии образования, когда ученик рассматривается не чистым листом, а семенем неизвестного растения»
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы автор эвристической, так называемой, концепции. Если...
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