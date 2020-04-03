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Андрей Король: «Я говорю о новой методологии образования, когда ученик рассматривается не чистым листом, а семенем неизвестного растения»

03.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы автор эвристической, так называемой, концепции. Если говорить простым, понятным языком – в чем её суть?

Андрей Король: «Я говорю о новой методологии образования, когда ученик рассматривается не чистым листом, а семенем неизвестного растения»

Андрей Король, ректор БГУ:
Вы знаете, я тоже противник каких-то наукоёмких слов, и, наверное, чем больше живу, тем больше ценю простоту. Эвристика – это, как бы, об открытии. Открытии человека самого себя и объектов окружающего мира. Когда мы говорим об эвристике – что значит открыть себя? Приведу пример: сидит группа студентов, 25 человек. Возьмём классику жанра. Один преподаватель транслирует им всем одинаковую информацию.

Так называемый информационный подход, когда студент рассматривается в качестве абсолютно чистого белого листа – tabula rasa. Его нужно, этот лист как можно больше заполнить. Желательно за меньшее время и желательно более мелким почерком, чтобы туда больше влезло, влезло информации. А потом происходит верификация того, что было дано с тем, как мы отвечаем. Чем выше степень расхождения, тем ты, как бы, считаешься не успевшим взять то, что тебе дали.

Но не секрет, что все дети разные. Не секрет, что у каждого из них есть свои культурно-исторические, я уже не говорю – психофизиологические особенности. Кто-то аудиал, кто-то визуал, кто-то кинестетик. В конце концов, когда на тебя направлена одинаковая правильная информация, то человек оказывается, студент, ученик закрытым. То есть он не может ставить цели, он не может быть наравне с учителем. Он не может выбрать, например, какой-то способ, метод познания того, о чем говорит учитель. То есть он работает на усвоение информации.

И вот этот вот подход приводит к тому, что с каждым часом «ранец», в который складируются знания, так называемые умения, навыки, становится всё более-более тяжелее. Любая система обучения в образовании они никоим образом не оторвана ни от психологии, ни от философии. Потому что я сейчас говорю о новой методологии образования, когда ученик рассматривается не чистым листом, а семенем неизвестного растения. И тогда уже не нужно заполнять это семя неизвестного растения мелким почерком, внешним каким-то контентом, а очень важно дать возможность ему произрасти. Книжки, более 150 миллионов научных работ за всю историю человечества, по данным Google Books, опубликовано. Это не отрицается. Но первый шаг, первая скрипка – за ребёнком.

Также в интервью Андрей Король рассказал:

– как и зачем выставляют оценки преподавателям

– какие специальности  сейчас популярны

– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании

– можно ли ему написать в соцсетях

– как выглядит обед ректора и сколько стоит

Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Андрей Король, Вадим Щеглов

 
 
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы автор эвристической, так называемой, концепции. Если...
 
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Вороновская газета
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