«Проснулся популярным»: убегающий во сне кот стал звездой интернета (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Этот милый пушистик действительно проснулся популярным. Хозяйка засняла, как ее питомец во сне куда-то бежит, и выложила в Instagram. Видео перепостили на ridus.ru.

Ролик собрал более 200 тысяч просмотров и много восторженных комментариев. Интересно, что же снилось этому коту?





Однако некоторым пользователям стало жалко кота: «Когда кошкам и собакам снятся кошмары, их нужно будить и успокаивать», «Лучше бы приласкали бедного кота, а не снимали все на камеру ради хайпа. Живодеры!», «Жалко его, хочется помочь».

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