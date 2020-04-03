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«Проснулся популярным»: убегающий во сне кот стал звездой интернета (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Этот милый пушистик действительно проснулся популярным. Хозяйка засняла, как ее питомец во сне куда-то бежит, и выложила в Instagram. Видео перепостили на
Ролик собрал более 200 тысяч просмотров и много восторженных комментариев. Интересно, что же снилось этому коту?
Однако некоторым пользователям стало жалко кота: «Когда кошкам и собакам снятся кошмары, их нужно будить и успокаивать», «Лучше бы приласкали бедного кота, а не снимали все на камеру ради хайпа. Живодеры!», «Жалко его, хочется помочь».
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Этот милый пушистик действительно проснулся популярным. Хозяйка засняла, как ее питомец во сне куда-то бежит, и выложила в Instagram. Видео перепостили на ridus.ru. Ролик...
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