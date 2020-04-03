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Как сейчас выглядит единственный сын Михаила Евдокимова, который родился за год до его смерти

03.04.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Михаила Евдокимова не стало в 2005 году. Любимый многими актер погиб в результате автомобильной аварии.  

У Михаила Евдокимова осталась жена и дочь, а также двое внебрачных детей от двух разных женщин. Младшему из наследников актера исполнился лишь год, когда его отец умер.  

Как сейчас выглядит единственный сын Михаила Евдокимова, который родился за год до его смерти
Фото: VK Инна Белова

Единственный сын актера – Даниил – родился в августе 2004 года. Мама мальчика – Инна Белова. После смерти Евдокимова женщина не стала претендовать на наследство актера. Она даже познакомилась со вдовой Михаила и наладила с ней отношения.  

Как сейчас выглядит единственный сын Михаила Евдокимова, который родился за год до его смерти
Фото: VK Инна Белова

Сейчас мальчику 16 лет. Он вырос похожим на отца.  

Как сейчас выглядит единственный сын Михаила Евдокимова, который родился за год до его смерти
Фото: VK Даниил Белов  

Инна Белова рассказывала, что она вышла замуж второй раз и родила сына. Даниил принял ее мужа как друга, но мальчик знает, что его папа – Михаил Евдокимов – и не забывает его. По словам женщины, она считает, что отец всегда должен быть один.   

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Люди в материале: Михаил Евдокимов, Инна Белова, Даниил Белов

 
 
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Михаила Евдокимова не стало в 2005 году. Любимый многими актер погиб в результате автомобильной аварии.   У Михаила Евдокимова осталась жена и дочь, а также двое...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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