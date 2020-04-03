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Литва изменила ограничения. Беларусь продолжает помогать иностранцам вернуться домой
03.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Через литовские пункты пропуска на белорусской границе въезд легковых авто частного использования запрещен.
Лицам, возвращающимся домой, разрешено следовать транзитом через Литву, но только группами в сопровождении правоохранителей и без остановок.
В то же время в белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду граждан Литвы нет. Белорусская сторона готова оказать содействие иностранцам в возвращении к месту их постоянного проживания.
По вопросам, связанным с выездом граждан из стран ЕС в Литву, Госпогранкомитет рекомендует обращаться в посольства и консульские учреждения соответствующих государств.
Обращаем внимание, что белорусские граждане могут въезжать в Беларусь без ограничений.
Для организации трансфера до границы при возвращении домой из-за рубежа рекомендуем обращаться в посольства или консульства Беларуси в странах пребывания.
Пресс-служба Лидского погранотряда.
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