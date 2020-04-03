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Литва изменила ограничения. Беларусь продолжает помогать иностранцам вернуться домой

03.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Литва изменила ограничения. Беларусь продолжает помогать иностранцам вернуться домой
С 3 апреля литовская сторона внесла изменения в порядок пересечения границы в отношении отдельных категории граждан и транспортных средств.

Через литовские пункты пропуска на белорусской границе въезд легковых авто частного использования запрещен.

Лицам, возвращающимся домой, разрешено следовать транзитом через Литву, но только группами в сопровождении правоохранителей и без остановок.

В то же время в белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду граждан Литвы нет. Белорусская сторона готова оказать содействие иностранцам в возвращении к месту их постоянного проживания.

По вопросам, связанным с выездом граждан из стран ЕС в Литву, Госпогранкомитет рекомендует обращаться в посольства и консульские учреждения соответствующих государств.

Обращаем внимание, что белорусские граждане могут въезжать в Беларусь без ограничений.

Для организации трансфера до границы при возвращении домой из-за рубежа рекомендуем обращаться в посольства или консульства Беларуси в странах пребывания.

Пресс-служба Лидского погранотряда.

 

 

 

 
 
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С 3 апреля литовская сторона внесла изменения в порядок пересечения границы в отношении отдельных категории граждан и транспортных средств. Через литовские...
 
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