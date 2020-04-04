Погода в областных центрах Беларуси с 6 по 12 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что первая половина марта по температуре уверенно шла на рекорд, «сакавiк» все же проявил свой норовистый характер и завершился похолоданием. В ночные часы было морозно, а в течение дня выпадал снег.

Но уже в первой половине следующей недели ситуация в атмосфере начнет меняться. Заметно потеплеет. Средняя температура воздуха ожидается на 5 – 7 градусов выше нормы, а в южных районах страны столбики термометров могут достигнуть отметки до 20 градусов со знаком плюс.

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