ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в областных центрах Беларуси с 6 по 12 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

04.04.2020 21:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 6 по 12 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Несмотря на то, что первая половина марта по температуре уверенно шла на рекорд, «сакавiк» все же проявил свой норовистый характер и завершился похолоданием. В ночные часы было морозно, а в течение дня выпадал снег.

Но уже в первой половине следующей недели ситуация в атмосфере начнет меняться. Заметно потеплеет. Средняя температура воздуха ожидается на 5 – 7 градусов выше нормы, а в южных районах страны столбики термометров могут достигнуть отметки до 20 градусов со знаком плюс.

Подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси на неделе с 6 по 12 апреля от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!


Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что первая половина марта по температуре уверенно шла на рекорд, «сакавiк» все же проявил свой норовистый характер и завершился похолоданием. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЧБ по футболу: Драгун принёс победу БАТЭ, а «Шахтёр» сыграл вничью с «Неманом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика