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Погода в областных центрах Беларуси с 6 по 12 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
Несмотря на то, что первая половина марта по температуре уверенно шла на рекорд, «сакавiк» все же проявил свой норовистый характер и завершился похолоданием. В ночные часы было морозно, а в течение дня выпадал снег.
Но уже в первой половине следующей недели ситуация в атмосфере начнет меняться. Заметно потеплеет. Средняя температура воздуха ожидается на 5 – 7 градусов выше нормы, а в южных районах страны столбики термометров могут достигнуть отметки до 20 градусов со знаком плюс.
Подробный прогноз погоды в областных центрах Беларуси на неделе с 6 по 12 апреля от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!
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Несмотря на то, что первая половина марта по температуре уверенно шла на рекорд, «сакавiк» все же проявил свой норовистый характер и завершился похолоданием. В...
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