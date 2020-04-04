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«Он кричал: «Бабушка. Мы тут все погибнем». Чем чревата привычка сжигать траву? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Готовится к эфиру итоговая программа «Неделя».
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«Он кричал: «Бабушка. Мы тут все погибнем». Чем чревата привычка сжигать траву? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Готовится к эфиру итоговая программа «Неделя». Ее основные темы смотрите в видеоматериале.
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