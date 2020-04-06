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Единовременную матпомощь к 75-летию Победы в Брестской области получат около 2,4 тыс. человек

06.04.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области единовременную материальную помощь к 75-летию Победы получат 2384 человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук.

Единовременную матпомощь к 75-летию Победы в Брестской области получат около 2,4 тыс. человек

Среди получателей денежной помощи 627 ветеранов Великой Отечественной войны, которые сейчас проживают в области, 1587 бывших узников концлагерей, тюрем и гетто, другие пострадавшие от последствий войны. В соответствии с указом №491 на выплаты этим категориям граждан в связи с юбилеем Победы в бюджете предусмотрено Br2,1 млн.

"Выплаты уже начались. Схема во всех районах отработана. Сбоев быть не должно, почта готова к этой работе. В 2019 году, когда шли выплаты к 75-летию освобождения Беларуси, бывало так, что получатели отсутствовали по указанным адресам. Устанавливали места их временного пребывания - в больницах, у родственников - и доставляли матпомощь туда. В этом году она также будет оказана в установленные сроки", - отметил Василий Соловчук.

В преддверии майских праздников в области традиционно обследовали социально-бытовые условия ветеранов и пострадавших от войны граждан. Все заявки, пожелания местные органы власти берут на контроль и стараются выполнять в максимально сжатые сроки. "Как правило, просьбы связаны с простыми житейскими вопросами: кому-то требуется помощь в наведении порядка на приусадебном участке, кто-то просит помочь с небольшим ремонтом", - дополнил зампредседателя комитета.

Единовременную матпомощь к 75-летию Победы в Брестской области получат около 2,4 тыс. человек

Ветераны, а также пострадавшие от последствий войны граждане имеют право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление. Как сообщили в областном управлении по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, потребность в этом закрывается в регионе на 100%. В 2019 году 38 ветеранов Великой Отечественной войны получили бесплатное санаторно-курортное лечение по путевкам, приобретенным за счет средств республиканского бюджета и средств Союзного государства.

 
 
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  В Брестской области единовременную материальную помощь к 75-летию Победы получат 2384 человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по...
 
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