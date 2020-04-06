Назначен новый директор Слуцкого сахарорафинадного комбината

Источник материала: Слуцк Город





На заседании наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» директором предприятия избран Александр Александрович Белый, ранее занимавший должность гендиректора минского ОАО «Дрожжевой комбинат».

В понедельник, 6 апреля, Александр Белый был представлен коллективу и приступил к работе.

Напомним, предыдущий директор «Слуцкого сахарорафинадного комбината» Николай Прудник был задержан в рамках громкого «сахарного дела» . Новостей о ходе расследования не было больше месяца - с 24 февраля.



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