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Назначен новый директор Слуцкого сахарорафинадного комбината

06.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Назначен новый директор Слуцкого сахарорафинадного комбината

На заседании наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» директором предприятия избран Александр Александрович Белый, ранее занимавший должность гендиректора минского ОАО «Дрожжевой комбинат».

В понедельник, 6 апреля, Александр Белый был представлен коллективу и приступил к работе.

Напомним, предыдущий директор «Слуцкого сахарорафинадного комбината» Николай Прудник был задержан в рамках громкого «сахарного дела». Новостей о ходе расследования не было больше месяца - с 24 февраля.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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На заседании наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» директором предприятия избран Александр Александрович Белый, ранее занимавший...
 
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