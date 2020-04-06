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Назначен новый директор Слуцкого сахарорафинадного комбината
06.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На заседании наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» директором предприятия избран Александр Александрович Белый, ранее занимавший должность гендиректора минского ОАО «Дрожжевой комбинат».
В понедельник, 6 апреля, Александр Белый был представлен коллективу и приступил к работе.
Напомним, предыдущий директор «Слуцкого сахарорафинадного комбината» Николай Прудник был задержан в рамках громкого
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На заседании наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» директором предприятия избран Александр Александрович Белый, ранее занимавший...
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