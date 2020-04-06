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Все организованные туристы вернулись в Беларусь: за границей остались те, кто поехал в путешествие сам
Источник материала: ОНТ
Все организованные туристы вернулись в Беларусь. За границей остаются лишь те, кто свое путешествие организовывал самостоятельно, без помощи турфирм.
А также те, кто уехал по личным делам и до закрытия границ и отмены рейсов не успел вернуться. Таких еще порядка 1400. Наиболее остро стоит вопрос о возвращении белорусов из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда и Сейшельских островов. Им помогает МИД и другие органы. При содействии дипломатов домой вернулись уже 6 200 белорусов.
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Все организованные туристы вернулись в Беларусь: за границей остались те, кто поехал в путешествие сам
Все организованные туристы вернулись в Беларусь. За границей остаются лишь те, кто свое путешествие организовывал самостоятельно, без помощи турфирм. А также те,...
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