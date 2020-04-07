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Официальная информация о столкновении автомобиля скорой помощи. Пострадал пассажир

07.04.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте столкнулись Киа и карета скорой помощи. Авария произошла сегодня, 7 апреля, около 19:00 часов на перекрёстке улиц Сябровская и Рябиновая.

Официальная информация о столкновении автомобиля скорой помощи. Пострадал пассажир


По предварительным данным, брестчанка, 1982 г.р., управляя автомобилем "Киа", при повороте налево, не предоставила преимущество "скорой", которая двигалась в прямом направлении.

Официальная информация о столкновении автомобиля скорой помощи. Пострадал пассажир


В результате столкновения 45-летний пассажир легкового автомобиля доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.

Официальная информация о столкновении автомобиля скорой помощи. Пострадал пассажир

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте столкнулись Киа и карета скорой помощи. Авария произошла сегодня, 7 апреля, около 19:00 часов на перекрёстке улиц Сябровская и Рябиновая. По...
 
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