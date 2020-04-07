|
Официальная информация о столкновении автомобиля скорой помощи. Пострадал пассажир
07.04.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте столкнулись Киа и карета скорой помощи. Авария произошла сегодня, 7 апреля, около 19:00 часов на перекрёстке улиц Сябровская и Рябиновая.
На месте ДТП работают сотрудники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте столкнулись Киа и карета скорой помощи. Авария произошла сегодня, 7 апреля, около 19:00 часов на перекрёстке улиц Сябровская и Рябиновая. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)