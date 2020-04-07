Официальная информация о столкновении автомобиля скорой помощи. Пострадал пассажир

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте столкнулись Киа и карета скорой помощи. Авария произошла сегодня, 7 апреля, около 19:00 часов на перекрёстке улиц Сябровская и Рябиновая.







По предварительным данным, брестчанка, 1982 г.р., управляя автомобилем "Киа", при повороте налево, не предоставила преимущество "скорой", которая двигалась в прямом направлении.







В результате столкновения 45-летний пассажир легкового автомобиля доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.





На месте ДТП работают сотрудники ГАИ .