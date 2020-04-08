ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске на территории комбината силикатных изделий горели шесть бункеров с полистиролом

08.04.2020 11:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на территории комбината силикатных изделий на улице Минина горел полистирол. 

По информации МЧС, ночью 8 апреля спасатели получили сообщение о загорании бункеров пенополистирола на территории филиала № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод».  

Горели деревянные окна на высоте 15 метров здания цеха №2. Работники комбината сообщили, что внутри хранился пенопласт.  

В Минске на территории комбината силикатных изделий горели шесть бункеров с полистиролом
Фото: МЧС

Выяснилось, что на участке дозировки вспененного полистирола случилось возгорание его вспенивающихся гранул в шести бункерах, общая загрузка которых составила 6 тонн, парусины, деревянной отделки и оконных рам на общей площади 200 квадратных метров.  

Пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась.  

Огонь повредил 6 кубометров вспенивающегося полистирола в шести бункерах, парусину бункеров, деревянную отделку, оконные рамы. Закопчено здание.  

Женщина сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню (читать далее).  

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске на территории комбината силикатных изделий на улице Минина горел полистирол.  По информации МЧС, ночью 8 апреля спасатели получили...
 
Новости дня
Новости разные
 
В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика