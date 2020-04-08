Белорус Артем Королек номинирован на звание лучшего линейного чемпионата Польши по гандболу

Источник материала: ОНТ

Его конкурентами являются Давид Давыдзик из «Азотов» и Михал Перет, представляющий «Квидзынь».

В нынешнем сезоне легионер «Виве» Артем Королек забросил в чемпионате Польши 66 мячей. Кроме него на титул самого ценного игрока турнира также претендуют сразу три игрока «Виве». Победители будут названы 15 апреля.

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