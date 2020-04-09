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Правительство установило требования при самоизоляции

09.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Правительство установило требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года №208 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство установило требования при самоизоляции

В самоизоляции нужно находиться гражданам Беларуси и иностранцам, у которых диагностирован COVID-19, а также контактам первого и второго уровней. Контакты первого уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим, второго уровня (если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) — на время наличия симптомов. Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.

Гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Заболевшим и контактам первого и второго уровней выдается больничный на время пребывания в самоизоляции. При нарушении требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, предусмотренного законодательством.

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать места проживания, в том числе не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключение составляют случаи крайней необходимости — посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома в этих случаях нужно использовать маску, не допускать контактов с другими людьми.

Граждане также обязаны сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе, не пользоваться услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги нужны для безопасности жизнедеятельности. При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры до 37 градусов и выше, появление кашля, одышки) нужно обратиться в скорую по телефону 103 или отправив SMS, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность.

Министерству здравоохранения поручено в течение трех дней принять меры по реализации постановления.

Документ вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения правительства.

Белта

 
 
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Правительство установило требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 апреля 2020...
 
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