В Витебской области все сельхозпредприятия включились в посевную кампанию

Источник материала: ОНТ

На севере страны аграрии делают ставку на корма. Но не только. Идёт строительство сразу нескольких крупных молочно-товарных комплексов.

От края поля и до горизонта – такой маршрут сегодня у механизатора Сергея Шавлинского. В сельском хозяйстве работает уже 16 лет, летом на комбайне, а осенью и весной на тракторе. Техника высокопроизводительная. Личный рекорд механизатора на посевной – 130 гектаров за сутки. На старой технике результаты были скромнее.

Сергей Шавлинский, механизатор сельскохозяйственного филиала «Заднепровский» Оршанского комбината хлебопродуктов: «Как раньше сеяли малыми сеялками по 50, этой сеешь 100, в два раза больше удобрения сразу вносит, засыпался и пошел, если такие большие поля, то можно и больше 100 гектаров».

Короткий отдых на обед – и снова за работу. Чтобы не терять время, всё необходимое для посевной уже с утра на поле. Небольшая передышка – и бункер снова полный.

Аграрии Оршанского района включились в работу всего несколько дней назад. Сегодня вся техника в поле. Погода диктует свои правила. Вчера тяжелые агрегаты вязли в грязи, а сегодня настолько всё высохло, что уже ветер гоняет пыль по земле. Потому задача максимально быстро подготовить землю и заложить семена. В этом году у сельхозпредприятия «Заднепровский» – крупного производителя свинины и молока – в приоритете «царица полей». В прошлом году был хороший урожай кукурузы, поэтому под неё увеличили площади сразу на 50%.

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