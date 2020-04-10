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Группа MUZZART проведет онлайн-трансляцию концерта в эту субботу

10.04.2020 08:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для всех, кто заботится о собственном здоровье и следует рекомендации Stay Home, но не готов отказаться от музыки в формате live, брестская группа MUZZART предлагает прямую трансляцию концерта. Об этом коллектив сообщил на своей официальной страничке ВК.

Группа MUZZART проведет онлайн-трансляцию концерта в эту субботу

11 апреля (суббота) в 20:00 подключайтесь к эфиру на YouTube-канале или в «ВКонтакте».

Хороший звук, красивая картинка, ваши любимые песни в авторских аранжировках на максимально близком расстоянии – у вас дома!

 
 
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  Для всех, кто заботится о собственном здоровье и следует рекомендации Stay Home, но не готов отказаться от музыки в формате live, брестская группа MUZZART предлагает...
 
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