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Группа MUZZART проведет онлайн-трансляцию концерта в эту субботу
10.04.2020 08:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Для всех, кто заботится о собственном здоровье и следует рекомендации Stay Home, но не готов отказаться от музыки в формате live, брестская группа MUZZART предлагает прямую трансляцию концерта. Об этом коллектив сообщил на своей официальной страничке ВК.
11 апреля (суббота) в 20:00 подключайтесь к эфиру на
Хороший звук, красивая картинка, ваши любимые песни в авторских аранжировках на максимально близком расстоянии – у вас дома!
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Для всех, кто заботится о собственном здоровье и следует рекомендации Stay Home, но не готов отказаться от музыки в формате live, брестская группа MUZZART предлагает...
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