Группа MUZZART проведет онлайн-трансляцию концерта в эту субботу

Источник материала: Виртуальный Брест

Для всех, кто заботится о собственном здоровье и следует рекомендации Stay Home, но не готов отказаться от музыки в формате live, брестская группа MUZZART предлагает прямую трансляцию концерта. Об этом коллектив сообщил на своей официальной страничке ВК.





11 апреля (суббота) в 20:00 подключайтесь к эфиру на YouTube-канале или в «ВКонтакте» .

Хороший звук, красивая картинка, ваши любимые песни в авторских аранжировках на максимально близком расстоянии – у вас дома!