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После реконструкции крыльца открыли главный вход в центральную аптеку Слуцка

10.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

После реконструкции крыльца открыли главный вход в центральную аптеку Слуцка

Реконструкция ступенек у аптеки №80 по улице Ленина началась ещё в осенью минувшего года, во время ремонта зайти в аптеку можно было со двора здания.

Работы затянулись: крыльцо стало намного больше, появился пандус для удобства малоподвижных людей и родителей с колясками. И наконец открылся главный вход.

Благоустройство прилегающей территории продолжится - пока ещё не облицован подъём, не высажен газон. Однако для удобства граждан ступеньки аптеки решили открыть пораньше.

После реконструкции крыльца открыли главный вход в центральную аптеку Слуцка


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Работы затянулись, крыльцо стало намного больше, появился пандус для удобства малоподвижных людей и родителей с колясками. И вот сегодня наконец открылся главный...
 
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