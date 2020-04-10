После реконструкции крыльца открыли главный вход в центральную аптеку Слуцка

Источник материала: Слуцк Город





Реконструкция ступенек у аптеки №80 по улице Ленина началась ещё в осенью минувшего года, во время ремонта зайти в аптеку можно было со двора здания.

Работы затянулись: крыльцо стало намного больше, появился пандус для удобства малоподвижных людей и родителей с колясками. И наконец открылся главный вход.

Благоустройство прилегающей территории продолжится - пока ещё не облицован подъём, не высажен газон. Однако для удобства граждан ступеньки аптеки решили открыть пораньше.







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