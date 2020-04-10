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Задержанному по делу об убийстве жительницы Слуцка Елены Кумагерчик предъявлено обвинение

10.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Задержанному по делу об убийстве жительницы Слуцка Елены Кумагерчик предъявлено обвинение

Продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины, которая разыскивалась как без вести пропавшая. В настоящее время 19-летний подозреваемый допрошен, с его участием проведена проверка показаний на месте.

— Установлено, что 29 февраля потерпевшая находилась у подозреваемого дома. В ходе конфликта, возникшего при совместном распитии он причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась. С целью сокрытия следов преступления закопал ее тело в постройке во дворе дома, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По изъятым вещественным доказательствам следователями поручено УГКСЭ по Минской области проведение судебно-медицинских, генотипоскопических и иных криминалистических исследований.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования.

Задержанному по делу об убийстве жительницы Слуцка Елены Кумагерчик предъявлено обвинение

О том, что ещё известно об этой трагедии, можно узнать по ссылке.

 
 
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В ходе конфликта, возникшего при совместном распитии, он причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась. С целью сокрытия следов преступления...
 
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