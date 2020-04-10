Виленская, Либкнехта, Ленина. Кому отключат электричество на следующей неделе

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет о плановом отключении электроэнергии в связи с капитальным ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Во вторник, 14 апреля, с 08:30 до 16:00 у потребителей по адресам:

ул. Виленская №3-43 (нечетная сторона), №16,18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 20/3, 24, 24/1;

ул. 3-я Трудовая №6, 8;

пер. 1-й К. Либкнехта №2, 4, 6;

ул. Ленина №122, 124, 126, 128, 130.

В понедельник, 17 апреля, с 13:30 до 16:00 у потребителей по адресам:

ул. Виленская №3-43 (нечетная сторона), №16,18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 20/3, 24, 24/1;

ул. 3-я Трудовая №6, 8;

пер. 1-й К. Либкнехта №2, 4, 6;

ул. Ленина №122, 124, 126, 128, 130.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80. Городские электросети приносят извинения за причиненные неудобства.



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