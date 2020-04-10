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Виленская, Либкнехта, Ленина. Кому отключат электричество на следующей неделе
10.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет о плановом отключении электроэнергии в связи с капитальным ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.
Во вторник, 14 апреля, с 08:30 до 16:00 у потребителей по адресам:
В понедельник, 17 апреля, с 13:30 до 16:00 у потребителей по адресам:
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80. Городские электросети приносят извинения за причиненные неудобства.
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Слуцкий городской район электрических сетей уведомляет о плановом отключении электроэнергии в связи с капитальным ремонтом оборудования в трансформаторной...
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