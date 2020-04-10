ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ДТП в Могилёвской области: машина зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

10.04.2020 21:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ДТП в Могилёвской области: машина зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Могилёвский район. Происшествие на дороге соединяющей областной центр и Славгород. По официальной информации, водитель автомобиля Ford Fiesta на опасном повороте выбрал такую же скорость. Машина зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. В автомобиле были два человека.

Подробности смотрите в «Тревожной кнопке»:   

Подписывайтесь на «Тревожную кнопку» в социальных сетях:

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Если вы стали очевидцем происшествия или важных событий, присылайте фото- и видеоинформацию в наши социальные сети или на электронный адрес tk@ont.by. Делитесь важной информацией со всеми и с нашей помощью.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилёвский район. Происшествие на дороге соединяющей областной центр и Славгород. По официальной информации, водитель автомобиля Ford Fiesta на опасном повороте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нарушил предписание доктора о самоизоляции, сел на мотоцикл и насмерть сбил ребёнка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика