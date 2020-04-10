ДТП в Могилёвской области: машина зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Источник материала: ОНТ

Могилёвский район. Происшествие на дороге соединяющей областной центр и Славгород. По официальной информации, водитель автомобиля Ford Fiesta на опасном повороте выбрал такую же скорость. Машина зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. В автомобиле были два человека.

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