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ДТП в Могилёвской области: машина зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.
Источник материала: ОНТ
Могилёвский район. Происшествие на дороге соединяющей областной центр и Славгород. По официальной информации, водитель автомобиля Ford Fiesta на опасном повороте выбрал такую же скорость. Машина зацепила обочину, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. В автомобиле были два человека.
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Могилёвский район. Происшествие на дороге соединяющей областной центр и Славгород. По официальной информации, водитель автомобиля Ford Fiesta на опасном повороте...
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