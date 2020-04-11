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Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе
Источник материала: ОНТ
Стриминговый сервис Netflix и компания Apple ведут переговоры с представителями известного кинорежиссера Мартина Скорсезе о показе фильма «Убийцы с цветочной улицы». В картине снялись Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Подробности
На производство фильма в 2019 году согласилась студия Paramount Pictures. Позже представители киностудии заявляли, что бюджет достиг $200 млн и это слишком много. Было дано согласие на стороннее финансирование проекта.
Скорсезе обратился за помощью в Netflix, Apple, а также студии MGM и Universal Studios.
Фото: Reuters / Chris Pizzello
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Стриминговый сервис Netflix и компания Apple ведут переговоры с представителями известного кинорежиссера Мартина Скорсезе о показе фильма «Убийцы с цветочной...
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