Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

UPI . Прокуратура округа Лос-Анджелес объявила, что выдвигает продюсеру Харви Вайнштейну новое обвинение на основании случая 10-летней давности, сообщает агентство





В прокуратуре уточнили, что новое обвинение связано с происшествием в одном из отелей Беверли-Хиллз в 2010 году, причем жертвой насилия стала женщина, проходившая свидетелем по делам 2013 года, в рамках которых Вайнштейн уже получал обвинения в начале января.





Согласно подозрению, Вайнштейн склонил пострадавшую к сексуальному контакту 11 мая 2010 года, "с применением силы и нанесением побоев". Также уточняется, что по этому делу есть ещё две свидетельницы, которые отказались от дачи показаний.









Если обвинение будет доказано, Вайнштейну могут присудить ещё 32 года тюремного заключения.





Для разбирательства Вайнштейн, который уже содержится в тюрьме штата Нью-Йорк, будет экстрадирован в Калифорнию.



