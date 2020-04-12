ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стоматологическая поликлиника поменяла график работы

12.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкая стоматологическая поликлиника изменила график работы.

 

Стоматологическая поликлиника поменяла график работы

 

С 13 апреля поликлиника будет работать по новому расписанию.

Понедельник — пятница: 8.00 – 16.00

Суббота: 8.00 – 14.00

В выходные, праздничные и рабочие дни после 16.00 экстренная и неотложная помощь оказывается в приемно-диагностическом отделении Горецкой ЦРБ (улица Кирова, 16, телефон 6-26-44).

Плановая стоматологическая помощь оказываться не будет (включая медосмотры, рентгенологические исследования, кроме экстренных показаний).


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Горецкая стоматологическая поликлиника изменила график работы.     С 13 апреля поликлиника будет работать по новому расписанию. Понедельник — пятница: 8.00 – 16.00...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предприниматель погиб на пожаре в Быхове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика