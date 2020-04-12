Стоматологическая поликлиника поменяла график работы

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкая стоматологическая поликлиника изменила график работы.





С 13 апреля поликлиника будет работать по новому расписанию.

Понедельник — пятница: 8.00 – 16.00

Суббота: 8.00 – 14.00

В выходные, праздничные и рабочие дни после 16.00 экстренная и неотложная помощь оказывается в приемно-диагностическом отделении Горецкой ЦРБ (улица Кирова, 16, телефон 6-26-44).

Плановая стоматологическая помощь оказываться не будет (включая медосмотры, рентгенологические исследования, кроме экстренных показаний).