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Стоматологическая поликлиника поменяла график работы
12.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкая стоматологическая поликлиника изменила график работы.
С 13 апреля поликлиника будет работать по новому расписанию.
Понедельник — пятница: 8.00 – 16.00
Суббота: 8.00 – 14.00
В выходные, праздничные и рабочие дни после 16.00 экстренная и неотложная помощь оказывается в приемно-диагностическом отделении Горецкой ЦРБ (улица Кирова, 16, телефон 6-26-44).
Плановая стоматологическая помощь оказываться не будет (включая медосмотры, рентгенологические исследования, кроме экстренных показаний).
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Горецкая стоматологическая поликлиника изменила график работы. С 13 апреля поликлиника будет работать по новому расписанию. Понедельник — пятница: 8.00 – 16.00...
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