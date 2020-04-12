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Японские ученые нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера

12.04.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Японские ученые нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера

Специалисты Киотского университета провели на мышах успешные испытания новой вакциныкоторая может минимизировать нарушения в работе головного мозга, пишет газета Asahi.

Препарат блокирует мутировавший тау-белок, аномальная активность которого вызывает болезнь Альцгеймера. Ее протекание  характеризуется изменениями в молекулярной структуре тау-белка (это протеин, участвующий в образовании микротрубочек, из которых состоит каркас клетки): он начинает склеиваться и скапливаться в мозговых клетках. Подобные образования разрушают структуру клеток и нарушают работу головного мозга.

Чтобы побороть заболевание, ученые изменили гены безвредного вируса так, что он начал производить тау-белок. В ходе исследования вакцину ввели мышам с болезнью Альцгеймера. В итоге у грызунов вырабатывались антитела, которые удаляли тау-белок, образованный вирусом.

Эксперимент показал, что количество пораженных болезнью областей мозга у мышей сократилось на треть, а поведение животных стало похожим на поведение здоровых грызунов.

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Специалисты Киотского университета провели на мышах успешные испытания новой вакцины, которая может минимизировать нарушения в работе головного...
 
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