Японские ученые нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера

Источник материала: ОНТ

Специалисты Киотского университета провели на мышах успешные испытания новой вакцины, которая может минимизировать нарушения в работе головного мозга, пишет газета Asahi.

Препарат блокирует мутировавший тау-белок, аномальная активность которого вызывает болезнь Альцгеймера. Ее протекание характеризуется изменениями в молекулярной структуре тау-белка (это протеин, участвующий в образовании микротрубочек, из которых состоит каркас клетки): он начинает склеиваться и скапливаться в мозговых клетках. Подобные образования разрушают структуру клеток и нарушают работу головного мозга.

Чтобы побороть заболевание, ученые изменили гены безвредного вируса так, что он начал производить тау-белок. В ходе исследования вакцину ввели мышам с болезнью Альцгеймера. В итоге у грызунов вырабатывались антитела, которые удаляли тау-белок, образованный вирусом.

Эксперимент показал, что количество пораженных болезнью областей мозга у мышей сократилось на треть, а поведение животных стало похожим на поведение здоровых грызунов.

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