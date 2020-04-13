В ОАО «Следюки» подвели итоги работы за первый квартал текущего года

Источник материала: Маяк Преднепровья

Производство молока является каждодневной заботой тружеников села. С какими показателями сработали за первый квартал текущего года — об этом и многом другом шла речь в ходе подведения итогов работы в ОАО «Следюки».





Численность крупного рогатого скота в хозяйстве, и в том числе дойного стада, осталась практически на уровне прошлого года. Но, мягко говоря, цифры по животноводству не блещут, показатели по многим позициям ухудшились. В первую очередь это касается валового производства молока. Доведенное задание выполнено лишь на 77%, соответственно, на 40 тонн уменьшилась и реализация молока, а вот товарность на 1,5% возросла.

В текущем году в хозяйстве больше уделили внимания качеству молока. И не зря, ведь смогли приподняться на планку повыше, реализовав государству более 50% молока высшим сортом и экстра. Тем не менее, недочеты и просчеты в животноводстве сказались на экономических показателях открытого акционерного общества и, прежде всего, на недополучении выручки.

Главной причиной снижения валового производства молока труженики сельского хозяйства называют недостаток концентрированных кормов, заканчивается и силос. Вроде бы и делают все необходимое, ежемесячно проводят контрольные дойки, ведется нужная документация, измельчают сено для снижения влажности кормосмеси, но все равно происходит снижение надоев. И здесь сказывается человеческий фактор, отношение людей к труду, к выполнению своих непосредственных обязанностей. Есть вопросы по приготовлению кормосмеси. Когда заканчивается одна силосная траншея, не всегда соблюдается технология плавного перехода к другим кормам, чтобы не допустить падения молока. В результате страдает экономика хозяйства. Именно это отметил начальник производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Григорий Музыкантов.

Принято решение в середине апреля выгнать дойное стадо пастись на озимую рожь. Но и к этому нужно как следует подготовиться. И, прежде всего, провести инвентаризацию имеющихся электропастухов, другого оборудования. Как и чем будет осуществляться подвоз воды на пастбище, в какое время и т.д. — важно проработать все, не упуская мелочей. Также нужно подумать и о соблюдении техники безопасности. В общем, если всю технологию соблюсти, то молоко можно «плюсовать», в этом уверены специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Нужно, чтобы у самих тружеников сельского хозяйства появилось желание работать лучше, тогда результат не заставит себя ждать.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.