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У православных верующих началась Страстная седмица

13.04.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У православных 13 апреля началась Страстная седмица. Это  последняя неделя Великого поста, которая завершается Пасхой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих началась Страстная седмица

У верующих этот период является самым важным в году. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении.

У православных верующих началась Страстная седмица

Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях, молитвах, без ссор и обид. Ну а накануне часть христиан Беларуси Пасху уже встретила.

У православных верующих началась Страстная седмица

У православных верующих началась Страстная седмица

Особенно в западных регионах существует немало народных традиций. В деревнях и сейчас можно встретить волочебников, которые ходят по домам и песнями восхваляют хозяев. 

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Новости Беларуси. У православных 13 апреля началась Страстная седмица. Это  последняя неделя Великого поста, которая завершается Пасхой, сообщили в программе...
 
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