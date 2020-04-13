ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибудет 13 апреля в порт Клайпеды – «Белнефтехим»

13.04.2020 12:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибудет 13 апреля в порт Клайпеды – «Белнефтехим»

Концерн «Белнефтехим» ожидает прибытия 13 апреля в Клайпеду танкера с 85 тыс. тонн норвежской нефти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря «Белнефтехима» Александра Тищенко.

Беларусь в январе этого года приобрела первую партию нефти у Норвегии (80 тыс. тонн) с перевалкой в порту Клайпеды. Сырье предназначено для переработки на «Нафтане». В марте в порт Клайпеды для Беларуси прибыли также четыре танкера нефти от трейдеров. Черное золото доставили из Литвы в нашу страну по железной дороге.

Поставляет нефть в Беларусь и государственная нефтяная компания Азербайджана Socar. Она отправила в марте три танкера (около 250 тыс. тонн нефти) в порт Одессы, откуда затем сырье по трубопроводу доставили на Мозырский НПЗ. По данным концерна, Socar в 2020 году может продать Беларуси до 1 млн тонн нефти.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн «Белнефтехим» ожидает прибытия 13 апреля в Клайпеду танкера с 85 тыс. тонн норвежской нефти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аграрии засеяли более чем 80% отведённых площадей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика