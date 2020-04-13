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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибудет 13 апреля в порт Клайпеды – «Белнефтехим»
Источник материала: ОНТ
Концерн «Белнефтехим» ожидает прибытия 13 апреля в Клайпеду танкера с 85 тыс. тонн норвежской нефти. Об этом
Беларусь в январе этого года приобрела первую партию нефти у Норвегии (80 тыс. тонн) с перевалкой в порту Клайпеды. Сырье предназначено для переработки на «Нафтане». В марте в порт Клайпеды для Беларуси прибыли также четыре танкера нефти от трейдеров. Черное золото доставили из Литвы в нашу страну по железной дороге.
Поставляет нефть в Беларусь и государственная нефтяная компания Азербайджана Socar. Она отправила в марте три танкера (около 250 тыс. тонн нефти) в порт Одессы, откуда затем сырье по трубопроводу доставили на Мозырский НПЗ. По данным концерна, Socar в 2020 году может продать Беларуси до 1 млн тонн нефти.
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Концерн «Белнефтехим» ожидает прибытия 13 апреля в Клайпеду танкера с 85 тыс. тонн норвежской нефти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря...
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