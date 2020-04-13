Лимит по бесконтактным платежам без ввода ПИН-кода увеличили до 120 рублей

Источник материала: Myfin

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Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который ранее составлял 80 белорусских рублей.

В бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV® Chip, что и в контактном чипе. При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи данных карты информация не может быть использована для создания поддельных карт.

«Преимущество бесконтактных платежей прежде всего в их скорости, удобстве и простоте. Более 79% транзакций в Беларуси уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов, и мы понимаем, что сейчас этот вид платежей еще более востребован, поэтому Visa вносит изменения, наиболее комфортные для людей. Мы очень ценим поддержку правительств и индустрии безналичных платежей в целом в обеспечении возможности увеличить лимиты. Следующий шаг – тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж», – отметила Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове