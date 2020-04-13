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Столб черного дыма и стена из огня – что горело на окраине Барановичей?
13.04.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В воскресенье, 12 апреля, наши читатели прислали в редакцию Intex-press фото и видео черных клубов дыма и пожара на территории одного из предприятий на конечной остановке автобуса №14.
Пожар на окраине Барановичей. Фото: Intex-press
В Барановичском ГРОЧС рассказали Intex-press, что днем 12 апреля в центр оперативного управления поступило сообщение о загорании железнодорожных шпал на территории одного из предприятий в г. Барановичи по ул. Брестская.
– По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что происходит открытое горение штабелей железнодорожных шпал, – рассказали Intex-press Барановичском ГРОЧС. – Была угроза строениям.
Пожар был локализирован спасателями и ликвидирован. В результате возгорания были повреждены штабели железнодорожных шпал на площади 300 кв. м., пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Открытое горение штабелей ж/д шпал. Фото: Барановичский ГРОЧС
Фото читателя Intex-press
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В воскресенье, 12 апреля, наши читатели прислали в редакцию Intex-press фото и видео черных клубов дыма и пожара на территории одного из предприятий на конечной...
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