Столб черного дыма и стена из огня – что горело на окраине Барановичей?

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье, 12 апреля, наши читатели прислали в редакцию Intex-press фото и видео черных клубов дыма и пожара на территории одного из предприятий на конечной остановке автобуса №14.





Пожар на окраине Барановичей. Фото: Intex-press

В Барановичском ГРОЧС рассказали Intex-press, что днем 12 апреля в центр оперативного управления поступило сообщение о загорании железнодорожных шпал на территории одного из предприятий в г. Барановичи по ул. Брестская.

– По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что происходит открытое горение штабелей железнодорожных шпал, – рассказали Intex-press Барановичском ГРОЧС. – Была угроза строениям.

Пожар был локализирован спасателями и ликвидирован. В результате возгорания были повреждены штабели железнодорожных шпал на площади 300 кв. м., пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Открытое горение штабелей ж/д шпал. Фото: Барановичский ГРОЧС





Фото читателя Intex-press