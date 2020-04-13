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На юге Беларуси горят леса и торфяники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 звонков каждый день получают гомельские спасатели: горят леса и торфяники, есть случаи возгорания травы и кустарников.
Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси:
Пожароопасная ситуация сложилась не только в Гомельской области.
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Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 звонков каждый день получают гомельские...
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