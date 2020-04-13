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На юге Беларуси горят леса и торфяники

13.04.2020 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 звонков каждый день получают гомельские спасатели: горят леса и торфяники, есть случаи возгорания травы и кустарников. 

На юге Беларуси горят леса и торфяники


Так, в Лельчицком районе более двух суток продолжают тушить пожар на площади в 30 гектаров. В 9 из 10 случаев причина пожара – человеческая беспечность. 

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

На юге Беларуси горят леса и торфяники

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси:
Что касается пожаров в лесных массивах, то вы наверное знаете, что наиболее крупные пожары произошли в Лельчицком и Наровлянском районах. В Лельчицком районе фронтом было пройдено более 200 гектар леса, для тушения понадобились силы авиации МЧС, тушили более суток. В Наровлянском районе тушили 16 часов, сожжено было более 300 гектаров леса.

На юге Беларуси горят леса и торфяники

Пожароопасная ситуация сложилась не только в Гомельской области.

Запрет на посещение лесов введён более чем в 70 районах страны. 

На юге Беларуси горят леса и торфяники

Люди в материале: Сергей Дичковский

 
 
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Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 звонков каждый день получают гомельские...
 
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