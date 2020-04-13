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В Гомельской области открывают новые производства и наращивают выпуск защитных средств

13.04.2020 16:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомельской области открывают новые производства и наращивают выпуск защитных средств

В Гомельской области открывают новые производства и наращивают выпуск защитных средств – всё, чтобы максимально обезопасить людей. 

В первую очередь оперативно налажено производство масок из марли и нетканых материалов. К их пошиву приступили все основные предприятия легкой промышленности – в Гомеле, Жлобине и Речице. Помогают и частные ателье. Если на минувшей неделе регион производил 60 тысяч штук в сутки, то сегодня – почти в два с половиной раза больше. Задача на ближайшие дни – увеличить выпуск до 170 тысяч единиц.     

Поставлен на поток выпуск защитных костюмов. В комплект входят комбинезон, нарукавники, бахилы и фартук. По мере формирования партий их сразу же привозят в больницы. В целом в области предпринимаются все профилактические меры, чтобы не допустить массового распространения вирусных заболеваний среди населения.

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомельской области открывают новые производства и наращивают выпуск защитных средств – всё, чтобы максимально обезопасить людей.  В первую очередь оперативно...
 
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