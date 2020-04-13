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В Барановичах бесправник на БМВ уходил от погони и протаранил гараж

13.04.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как нам рассказали в ГАИ, инспекторы подали водителю сигнал об остановке, тот притормозил, но потом вновь ускорился. Правоохранители преследовали нарушителя по нескольким улицам райцентра. В какой-то момент водитель БМВ, не справившись с управлением, влетел в кирпичный гараж. Сообщается, что нарушитель - 35 летний житель Бреста, которого ранее уже три раза лишали прав за нетрезвую езду. На этот раз мужчина отказался проходить освидетельствование. На него составили 7 административных проколов.

 
Теги: Брест
 
 
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Как нам рассказали в ГАИ, инспекторы подали водителю сигнал об остановке, тот притормозил, но потом вновь ускорился. Правоохранители преследовали нарушителя по...
 
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