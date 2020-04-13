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Президент назначил уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях

13.04.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент назначил уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях

Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси.

Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности, назначен уполномоченным представителем главы государства в Брестской области, а заместитель премьер-министра Юрий Назаров – в Гомельской области.

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Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях, сообщает БЕЛТА со...
 
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