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Президент назначил уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях,
Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности, назначен уполномоченным представителем главы государства в Брестской области, а заместитель премьер-министра Юрий Назаров – в Гомельской области.
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Президент назначил уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях
Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях, сообщает БЕЛТА со...
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