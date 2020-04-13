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Принц Гарри отказался от королевской фамилии
Источник материала: Партизан
Ранее принц уже отказывался от использования королевской фамилии, когда служил в армии.
Принц Гарри отказался от использования королевской фамилии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
После переезда из Великобритании в США Гарри пришлось регистрировать свою туристическую эко-компанию Travalyst. Во время подачи документов для этого он не использовал фамилию Маунтбеттен-Виндзор.
Также отмечается, что вместо этого Гарри использовал свое полное имя - принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский.
В рамках кампании Travalyst будет запущена система для отслеживания выбросов углерода, пишет
Издание отмечает, что ранее герцог Сассекский уже отказывался от использования фамилии в школьные годы и во время службы в армии.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл прощались с подписчиками. Также Корреспондент писал о том, что Гарри и Меган переехали из Канады в США.
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Ранее принц уже отказывался от использования королевской фамилии, когда служил в армии.
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